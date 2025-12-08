SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES Béziers Hérault

SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES Béziers Hérault vendredi 1 mai 2026.

SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES A pieds Très facile

SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES 34500 Béziers Hérault Occitanie

Durée : 60 Distance : 130.0 Tarif :

Très facile

https://www.beziers-in-mediterranee.com/   +33 4 99 41 36 36

English : SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES

Deutsch : SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES

Italiano :

Español : SENTIER BOTANIQUE LES 9 ECLUSES DE FONSERANES

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme