Sentier Courbet 6 Le Ravin du Puits Noir, l’atelier en nature Scey-Maisières Doubs

Sentier Courbet 6 Le Ravin du Puits Noir, l’atelier en nature Parking du Ravin du Puits Noir 25290 Scey-Maisières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Balade dans ce lieu secret et intime, refuge du peintre lors de ses moments de mélancolie et source d’inspiration pour nombre de ses œuvres.

Ce sentier comporte plusieurs passages difficiles avec le franchissement d’une échelle

English :

A stroll through this secret, intimate place, a refuge for the painter in his moments of melancholy and a source of inspiration for many of his works.

The trail includes several difficult sections, including a ladder

Deutsch :

Ein Spaziergang durch diesen geheimen und intimen Ort, der dem Maler in seinen melancholischen Momenten Zuflucht bot und als Inspirationsquelle für viele seiner Werke diente.

Dieser Weg enthält mehrere schwierige Passagen, bei denen eine Leiter überquert werden muss

Italiano :

Una passeggiata in questo luogo segreto e intimo, rifugio del pittore nei suoi momenti di malinconia e fonte di ispirazione per molte delle sue opere.

Il percorso comprende alcuni tratti difficili che comportano la salita di una scala

Español :

Un paseo por este lugar secreto e íntimo, refugio del pintor en sus momentos de melancolía y fuente de inspiración de muchas de sus obras.

Este sendero incluye varios tramos complicados en los que hay que subir una escalera

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data