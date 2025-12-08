Sentier des Remparts Scey-Maisières Doubs
Sentier des Remparts Parking du Castel, Scey-Maisières 25290 Scey-Maisières Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3670.0
À l’ascension des ruines du Castel Saint-Denis depuis la Loue.
English :
Climbing from the Loue to the ruins of Castel Saint-Denis.
Deutsch :
Beim Aufstieg von der Loue zu den Ruinen des Castel Saint-Denis.
Italiano :
Salita alle rovine di Castel Saint-Denis dalla Loue.
Español :
Subida a las ruinas de Castel Saint-Denis desde la Loue.
