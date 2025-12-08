Sentier des Remparts Scey-Maisières Doubs

Sentier des Remparts A pieds Difficulté moyenne

Sentier des Remparts Parking du Castel, Scey-Maisières 25290 Scey-Maisières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3670.0

À l’ascension des ruines du Castel Saint-Denis depuis la Loue.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1987

English :

Climbing from the Loue to the ruins of Castel Saint-Denis.

Deutsch :

Beim Aufstieg von der Loue zu den Ruinen des Castel Saint-Denis.

Italiano :

Salita alle rovine di Castel Saint-Denis dalla Loue.

Español :

Subida a las ruinas de Castel Saint-Denis desde la Loue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data