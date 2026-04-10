Randonnée verte des Gâs de la vallée Notre-Dame du Chêne Scey-Maisières
Randonnée verte des Gâs de la vallée Notre-Dame du Chêne Scey-Maisières vendredi 1 mai 2026.
Scey-Maisières
Randonnée verte des Gâs de la vallée
Route de l’Ermitage Notre Dame du Chêne Scey-Maisières Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Amis randonneurs, à vos chaussures…
Le sanctuaire de Notre-Dame du Chêne accueille la 43ème édition de cette randonnée conviviale.
Quatre parcours (6, 12, 18 et 22 km) sont proposés, accessibles à tous les niveaux.
Collation au départ, ravitaillement sur les parcours et buvette à l’arrivée.
Préinscription conseillée. .
Route de l’Ermitage Notre Dame du Chêne Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée verte des Gâs de la vallée
L’événement Randonnée verte des Gâs de la vallée Scey-Maisières a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON