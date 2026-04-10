Randonnée verte des Gâs de la vallée Notre-Dame du Chêne Scey-Maisières

Scey-Maisières

Randonnée verte des Gâs de la vallée

Route de l’Ermitage Notre Dame du Chêne Scey-Maisières Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Amis randonneurs, à vos chaussures…

Le sanctuaire de Notre-Dame du Chêne accueille la 43ème édition de cette randonnée conviviale.

Quatre parcours (6, 12, 18 et 22 km) sont proposés, accessibles à tous les niveaux.

Collation au départ, ravitaillement sur les parcours et buvette à l’arrivée.

Préinscription conseillée. .

Route de l’Ermitage Notre Dame du Chêne Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée verte des Gâs de la vallée

L’événement Randonnée verte des Gâs de la vallée Scey-Maisières a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON