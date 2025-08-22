Sentier de découverte des Pansières Lacaune Tarn

Sentier de découverte des Pansières

Les tourbières, appelées encore sagnes dans les Monts de Lacaune, sont des zones humides vieilles de 5000 à 7000 ans.

Vous partirez à la rencontre de plantes carnivores inoffensives et d’une multitude d’espèces animales et végétales originales.

The peat bogs, known locally as sagnes, are ancient wetlands dating back 5,000 to 7,000 years.

Along this trail, you’ll encounter harmless carnivorous plants and a surprising variety of flora and fauna.

Torfmoore, die in den Monts de Lacaune noch Sagnes genannt werden, sind Feuchtgebiete, die 5000 bis 7000 Jahre alt sind.

Sie machen sich auf den Weg, um harmlose fleischfressende Pflanzen und eine Vielzahl von ursprünglichen Tier- und Pflanzenarten zu treffen.

Le torbiere, chiamate anche sagnes nei Monts de Lacaune, sono zone umide che hanno tra i 5.000 e i 7.000 anni.

Potrete incontrare innocue piante carnivore e una moltitudine di specie animali e vegetali originali.

Las turberas, llamadas sagnes en los Monts de Lacaune, son zonas húmedas formadas hace entre 5.000 y 7.000 años.

