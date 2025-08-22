Sentier de découverte Collobrières Var

Sentier de découverte

Découverte du patrimoine naturel et culturel de Collobrières, dans le plus important massif forestier du Var le massif des Maures qui offre deux types de paysages, de jolies vues sur le village et ses toits ainsi que sur le vallon de la Malière.

English : Discovery trail

Discovery of the natural and cultural heritage of Collobrières, in the most important forest massif of the Var: the Maures massif which offers two types of landscapes, beautiful views of the village and its roofs as well as the Malière valley.

Deutsch : Entdeckungspfad

Entdecken Sie das Natur- und Kulturerbe von Collobrières im wichtigsten Waldmassiv des Var: dem Massif des Maures, das zwei Landschaftstypen bietet, schöne Ausblicke auf das Dorf und seine Dächer sowie auf das Tal von La Malière.

Italiano :

Scoperta del patrimonio naturale e culturale di Collobrières, nel massiccio forestale più importante del Var: il massiccio del Maures, che offre due tipi di paesaggi, splendide viste sul villaggio e sui suoi tetti e sulla valle della Malière.

Español : Sentier de découverte

Descubrimiento del patrimonio natural y cultural de Collobrières, en el macizo forestal más importante del Var: el macizo de Maures que ofrece dos tipos de paisajes, hermosas vistas del pueblo y sus tejados así como del valle de la Malière.

