Sentier de la Diligence Vars Vars Charente

Sentier de la Diligence Vars
Sentier de la Diligence Vars Puy Delan (route de Vars D11) ou village des Couziers (2 départs possibles) 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez l’époque gallo-romaine dans la commune de Vars et admirez la belle vue des paysages.
+33 5 45 20 68 46
English :
Discover the Gallo-Roman era in the commune of Vars and admire the beautiful landscape.
Deutsch :
Entdecken Sie die gallo-römische Epoche in der Gemeinde Vars und genießen Sie die schöne Aussicht auf die Landschaft.
Italiano :
Scoprite l’epoca gallo-romana nel comune di Vars e ammirate lo splendido paesaggio.
Español :
Descubra la época galo-romana en el municipio de Vars y admire la belleza del paisaje.
2025-01-14