Sentier découverte du Grand Bois Courchevel Savoie

Sentier découverte du Grand Bois

Sentier découverte du Grand Bois 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Après la montée en télécabine, faites le plein d’informations grâce aux panneaux qui ponctuent ce chemin la neige, les avalanches, les fourmis, l’épicéa, les alpages, les paysages, la faune, la flore, l’urbanisme.

+33 4 79 08 00 29

English : Sentier découverte du Grand Bois

Take the gondola lift up to the top and read up about the area on the signs along the way: snow, avalanches, ants, spruce trees, Alpine meadows, countryside, fauna, flora and the built environment.

Deutsch : Sentier découverte du Grand Bois

Nach der Fahrt mit der Gondelbahn können Sie auf den Schildern entlang des Weges viele Informationen sammeln: Schnee, Lawinen, Ameisen, Fichten, Almen, Landschaften, Fauna, Flora und Stadtplanung.

Italiano :

Dopo la salita in funivia, osservate i pannelli informativi lungo il percorso: neve, valanghe, formiche, abeti rossi, alpeggi, paesaggi, fauna, flora e urbanistica.

Español : Sentier découverte du Grand Bois

Después de subir en teleférico a la montaña, eche un vistazo a los paneles informativos que hay por el camino: nieve, aludes, hormigas, abetos, pastos de montaña, paisajes, fauna, flora y urbanismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme