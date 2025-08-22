Sentier des deux Étangs Grandpré Ardennes

Sentier des deux Étangs

Sentier des deux Étangs 08250 Grandpré Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 46000.0 Tarif :

Parcours VTT 46,3km 3h. Une aventure VTT Nord Sud, qui traverse la forêt domaniale de la Croix-aux-Bois, marquée par des paysages tourmentés et de multiples petites sources.Variante possible 35km.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/350495-sentier-des-2-etangs +33 3 24 71 97 57

English :

Mountain bike trail 46.3km 3h. A north-south mountain bike adventure through the Croix-aux-Bois state forest, with its rugged landscapes and numerous small springs. 35km variation possible.

Deutsch :

Mountainbike-Strecke 46,3 km 3 Stunden. Ein Nord-Süd-Mountainbike-Abenteuer, das durch den Staatswald von Croix-aux-Bois führt, der von zerklüfteten Landschaften und zahlreichen kleinen Quellen geprägt ist.Mögliche Variante: 35km.

Italiano :

Percorso in mountain bike 46,3 km 3 ore. Un’avventura in mountain bike da nord a sud attraverso la foresta nazionale di Croix-aux-Bois, con i suoi paesaggi aspri e le numerose piccole sorgenti. Opzione 35 km.

Español :

Ruta en bicicleta de montaña 46,3km 3h. Una aventura en bicicleta de montaña de norte a sur a través del bosque nacional de Croix-aux-Bois, con sus paisajes escarpados y numerosos pequeños manantiales. 35 km opcionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-08 par Ardennes Tourisme