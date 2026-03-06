Les Oiseaux de la confluence Aisne Aire

Grandpré Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Partez à la découverte des oiseaux emblématiques du site Natura 2000 de la confluence de la vallée de l’Aisne et de l’Aire. Animation gratuite inscription obligatoire Sortie animée par le REgroupement des Naturalistes ARDennais (RENARD) Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. Organisée par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Avec le financement de l’Union Européenne (réseau Natura 2000) et de la Région Grand Est

Grandpré 08250 Ardennes Grand Est +33 6 37 73 33 18 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

Discover the emblematic birds of the Natura 2000 site at the confluence of the Aisne and Aire valleys. Free activity registration required Output led by the REgroupement des Naturalistes ARDennais (RENARD) The meeting place will be communicated upon registration. Organized by Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise With funding from the European Union (Natura 2000 network) and Région Grand Est

L’événement Les Oiseaux de la confluence Aisne Aire Grandpré a été mis à jour le 2026-03-05 par Ardennes Tourisme