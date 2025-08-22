SENTIER DES DOUANIERS Saint-Nazaire Loire-Atlantique
SENTIER DES DOUANIERS Saint-Nazaire Loire-Atlantique vendredi 1 mai 2026.
SENTIER DES DOUANIERS De Saint-Nazaire à Pornichet
Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR SENTIER DES DOUANIERS De Saint-Nazaire à Pornichet 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
A Saint-Nazaire, le chemin des douaniers, ou chemin côtier, offre de magnifiques points de vues et vous propose une balade insoupçonnée entre Saint-Nazaire et Pornichet.
https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/balades-et-randonnees-a-pied/
English :
In Saint-Nazaire, the chemin des douaniers , or coastal path, offers magnificent views and offers you an unsuspected walk between Saint-Nazaire and Pornichet.
Deutsch :
In Saint-Nazaire bietet der Zöllnerpfad oder Küstenweg herrliche Aussichtspunkte und lädt Sie zu einer ungeahnten Wanderung zwischen Saint-Nazaire und Pornichet ein.
Italiano :
A Saint-Nazaire, il sentiero della dogana, o sentiero costiero, offre magnifici panorami e consente una passeggiata insospettabile tra Saint-Nazaire e Pornichet.
Español :
En Saint-Nazaire, el camino de la aduana, o camino de la costa, ofrece unas vistas magníficas y proporciona un paseo insospechado entre Saint-Nazaire y Pornichet.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par eSPRIT Pays de la Loire