Sentier des Fonts et Lavoirs Le Pêchereau Indre

Sentier des Fonts et Lavoirs A pieds

Sentier des Fonts et Lavoirs Rue de Verneuil 36200 Le Pêchereau Indre Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8300.0 Tarif :

Élément essentiel de la vie rurale, l’approvisionnement en eau a toujours été un enjeu majeur. Découvrez les lavoirs, abreuvoirs et puits construits par la municipalité.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289487-sentier-des-fonts-et-lavoirs +33 2 54 47 43 69

English :

An essential element of rural life, the water supply has always been a major issue. Discover the washhouses, watering holes and wells built by the municipality.

Deutsch :

Als wesentliches Element des ländlichen Lebens war die Wasserversorgung schon immer eine große Herausforderung. Entdecken Sie die Waschhäuser, Tränken und Brunnen, die von der Gemeinde gebaut wurden.

Italiano :

Elemento essenziale della vita rurale, l’approvvigionamento idrico è sempre stato un problema importante. Scoprite i lavatoi, gli abbeveratoi e i pozzi costruiti dal comune.

Español :

Elemento esencial de la vida rural, el suministro de agua siempre ha sido un problema importante. Descubra los lavaderos, abrevaderos y pozos construidos por el municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire