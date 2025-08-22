Sentier des sculptures Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Sentier des sculptures

Sentier des sculptures Route de Chazeron 63140 Châtel-Guyon Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le sentier des sculptures, situé dans la forêt communale de Châtel-Guyon, offre une balade poétique et familiale. Il dissimule plus de 40 œuvres sculptées sur des souches de bois. Ours, lutin, marmotte … sont à rencontrer aux abords du sentier !

http://www.chatel-guyon.fr/ +33 4 73 86 01 88

English :

The Sculpture Trail, located in the Châtel-Guyon municipal forest, offers a poetic and family walk. It conceals more than 40 works sculpted on wood stumps. Bear, elf, marmot … are to be met along the trail!

Deutsch :

Der Skulpturenpfad im Gemeindewald von Châtel-Guyon bietet einen poetischen Spaziergang für die ganze Familie. Er verbirgt mehr als 40 Werke, die aus Holzstöcken geschnitzt wurden. Bären, Kobolde, Murmeltiere … sind am Rande des Pfades zu finden!

Italiano :

Il sentiero delle sculture, situato nella foresta comunale di Châtel-Guyon, offre una passeggiata poetica e adatta alle famiglie. Nasconde più di 40 opere scolpite su ceppi di legno. Orsi, elfi, marmotte… si trovano lungo il sentiero!

Español :

El sendero de esculturas, situado en el bosque municipal de Châtel-Guyon, ofrece un paseo poético y familiar. Oculta más de 40 obras esculpidas en tocones de madera. Osos, duendes, marmotas… ¡se encuentran a lo largo del camino!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme