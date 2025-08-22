Sentier d’interprétation de Juvardeil Juvardeil Maine-et-Loire

Sentier d’interprétation de Juvardeil

Sentier d’interprétation de Juvardeil 49330 Juvardeil Maine-et-Loire Pays de la Loire

Pour agrémenter une balade sur les bords de Sarthe, la commune de Juvardeil vous propose de la découvrir et enrichir vos connaissances au travers de ce parcours d’interprétation présentant la richesse de son histoire et de son patrimoine naturel.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-dinterpretation-de-juvardeil-juvardeil-fr-2957334/ +33 2 41 92 86 83

English :

To enhance a stroll along the banks of the Sarthe, the commune of Juvardeil invites you to discover it and enrich your knowledge through this interpretive trail presenting the richness of its history and natural heritage.

Deutsch :

Um einen Spaziergang an den Ufern der Sarthe zu verschönern, bietet Ihnen die Gemeinde Juvardeil die Möglichkeit, die Sarthe zu entdecken und Ihre Kenntnisse durch diesen Interpretationsparcours zu bereichern, der die reiche Geschichte und das Naturerbe der Gemeinde vorstellt.

Italiano :

Per valorizzare una passeggiata lungo le rive della Sarthe, il comune di Juvardeil vi invita a scoprire e ad arricchire le vostre conoscenze attraverso questo percorso di interpretazione che presenta la ricchezza del suo patrimonio storico e naturale.

Español :

Para realzar un paseo por las orillas del Sarthe, el municipio de Juvardeil le invita a descubrir y enriquecer sus conocimientos a través de este sendero de interpretación que presenta la riqueza de su historia y su patrimonio natural.

