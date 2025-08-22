Sentier Sylvain et Sylvette

Sentier Sylvain et Sylvette 49330 Juvardeil Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 5200.0 Tarif :

Ce circuit familial à Juvardeil, est illustré par des panneaux de Jean-Louis Pesch, l’auteur de la célèbre bande dessinée Sylvain et Sylvette.

http://www.juvardeil.mairie49.fr/ +33 2 41 92 86 83

English :

This family circuit in Juvardeil, is illustrated with panels by Jean-Louis Pesch, the author of the famous comic book Sylvain and Sylvette.

Deutsch :

Dieser familienfreundliche Rundgang in Juvardeil wird durch Tafeln von Jean-Louis Pesch, dem Autor des berühmten Comics Sylvain und Sylvette, illustriert.

Italiano :

Questo circuito familiare di Juvardeil è illustrato dalle tavole di Jean-Louis Pesch, autore del famoso fumetto Sylvain et Sylvette.

Español :

Este circuito familiar en Juvardeil está ilustrado con paneles de Jean-Louis Pesch, el autor del famoso cómic Sylvain et Sylvette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime