Sentier du Grand Bois de Pontoux Pontoux Saône-et-Loire

Sentier du Grand Bois de Pontoux 71270 Pontoux Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le sentier des silures permet de se balader au bord de l’eau à proximité de Saunières et de Pontoux.

+33 3 85 91 87 52

English :

The path of the silures allows to walk at the edge of the water near Saunières and Pontoux.

Deutsch :

Auf dem sentier des silures kann man in der Nähe von Saunières und Pontoux am Wasser entlang wandern.

Italiano :

Il sentiero dei siluri permette di camminare lungo la riva dell’acqua nei pressi di Saunières e Pontoux.

Español :

El sendero de los silúridos permite pasear por la orilla del agua cerca de Saunières y Pontoux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data