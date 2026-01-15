Les oiseaux nicheurs de l’étang de Pontoux Grand étang de Pontoux Pontoux

Les oiseaux nicheurs de l’étang de Pontoux

Grand étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l’étang de Pontoux Pontoux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une matinée d’observation autour de l’étang de Pontoux en compagnie d’un guide naturaliste de la LPO. Cette sortie est l’occasion idéale pour observer les oiseaux en période de nidification, apprendre à les reconnaître et comprendre leur mode de vie.

L’étang de Pontoux est un site exceptionnel pour l’observation des oiseaux. Grâce à un observatoire aménagé, vous pourrez admirer de près des espèces emblématiques comme les grèbes, les hérons et avec un peu de chance le Busard des roseaux, sans les déranger. Une expérience pédagogique et immersive, idéale pour les amoureux de la nature.

Les zones humides, comme l’étang de Pontoux, jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité. Elles offrent un habitat idéal pour de nombreuses espèces d’oiseaux, notamment en période de nidification. Pourtant, ces milieux sont fragiles et subissent les pressions du changement climatique, de la pollution, de la réduction des habitats naturels et du dérangement.

En participant à cette balade, vous découvrirez les espèces d’oiseaux nicheurs présentes sur le site, les enjeux de leur protection et les actions menées pour préserver ces milieux. Visite adaptée au PMR. Réservation obligatoire. .

Grand étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l'étang de Pontoux Pontoux 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Les oiseaux nicheurs de l’étang de Pontoux

