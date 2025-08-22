Sentier forestier du petit Salbrune Bellenaves Allier
Sentier forestier du petit Salbrune
Sentier forestier du petit Salbrune La Tuilerie 03330 Bellenaves Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce sentier familial est unique en Allier. Il comprend un double circuit découverte. Deux variantes 800m accessible aux familles, poussettes et personnes à mobilité réduite ou 1.5 km de chemin forestier.
English : Hike
Educational trail
Deutsch :
Dieser Familienpfad ist einzigartig im Allier. Er umfasst einen doppelten Entdeckungsrundgang. Zwei Varianten: 800 m, die für Familien, Kinderwagen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind, oder 1,5 km auf einem Waldweg.
Italiano :
Questo percorso per famiglie è unico nell’Allier. Include un doppio circuito di scoperta. Due varianti: 800 m accessibili a famiglie, passeggini e persone a mobilità ridotta o 1,5 km di sentiero forestale.
Español :
Este sendero familiar es único en el Allier. Incluye un circuito de descubrimiento doble. Dos variantes: 800 m accesibles para familias, carritos y personas con movilidad reducida o 1,5 km de camino forestal.
