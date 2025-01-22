Sentier Les Cheires de Volvic Volvic Puy-de-Dôme

Sentier Les Cheires de Volvic

Sentier Les Cheires de Volvic Rue des Sources 63530 Volvic Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur du parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, une randonnée accessible à tous, à proximité directe du parc de la source. 3km 50 minutes.

http://www.volvic.fr/ +33 4 73 64 51 24

English :

In the heart of the Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, a hike accessible to all, right next to the Parc de la Source. 3km 50 minutes.

Deutsch :

Im Herzen des Regionalen Naturparks der Vulkane der Auvergne, eine Wanderung für alle zugänglich, in direkter Nähe des Parks der Quelle. 3 km 50 Minuten.

Italiano :

Nel cuore del Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, una passeggiata accessibile a tutti, proprio accanto al Parc de la Source. 3 km 50 minuti.

Español :

En el corazón del Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, una excursión accesible a todos, justo al lado del Parc de la Source. 3 km 50 minutos.

