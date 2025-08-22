Seyches, la balade du vieux porche Seyches Lot-et-Garonne

Seyches, la balade du vieux porche A pieds Facile

Seyches, la balade du vieux porche 47350 Seyches Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9100.0 Tarif :

Franchisez le vieux porche de Seyches, porte de la ville mais aussi clocher de l’église, puis partez à la découverte des bois et des lacs, nombreux dans cette région des coteaux du Marmandais.

Facile

English : Seyches, la balade du vieux porche

Cross the old porch of Seyches, the gateway to the town and also the church tower, then set off to discover the woods and lakes, which are numerous in this region of the Marmandais hillsides.

Deutsch : Seyches, la balade du vieux porche

Durchschreiten Sie den alten Porche de Seyches, das Stadttor, aber auch den Kirchturm, und entdecken Sie dann die Wälder und Seen, die in dieser Region an den Hängen des Marmandais zahlreich sind.

Italiano :

Attraversate l’antico portico di Seyches, porta d’accesso alla città, ma anche il campanile della chiesa, poi partite alla scoperta dei boschi e dei laghi, numerosi in questa regione delle colline del Marmandais.

Español : Seyches, la balade du vieux porche

Atraviese el antiguo pórtico de Seyches, puerta de entrada al pueblo, pero también el campanario de la iglesia, y luego salga a descubrir los bosques y lagos, que son numerosos en esta región de las laderas de Marmandais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine