Seyches, un circuit dans les bois des Rivailles Seyches Lot-et-Garonne

Seyches, un circuit dans les bois des Rivailles 47350 Seyches Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 13000.0

Passez sous la mairie et partez à la découverte du bois des Rivailles hébergeant un grand nombre de palombières. Cette randonnée est déconseillée en période de chasse, en octobre et novembre.

+33 5 53 66 14 14

English : Seyches, un circuit dans les bois des Rivailles

Pass under the town hall and discover the Rivailles woods, home to a large number of doves. This hike is not recommended during the hunting season, in October and November.

Deutsch : Seyches, un circuit dans les bois des Rivailles

Gehen Sie unter dem Rathaus hindurch und entdecken Sie den Bois des Rivailles, der eine große Anzahl von Taubenschlägen beherbergt. Diese Wanderung ist während der Jagdzeit im Oktober und November nicht empfehlenswert.

Italiano :

Passate sotto il municipio e scoprite il bosco di Rivailles, che ospita un gran numero di piccionaie. Questa passeggiata non è consigliata durante la stagione della caccia, in ottobre e novembre.

Español : Seyches, un circuit dans les bois des Rivailles

Pase por debajo del ayuntamiento y descubra el bosque de Rivailles, que alberga un gran número de palomares. Este paseo no se recomienda durante la temporada de caza, en octubre y noviembre.

