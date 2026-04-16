Théâtre Frou Frou Les Bains Salle Serge Cadret Seyches
Théâtre Frou Frou Les Bains Salle Serge Cadret Seyches samedi 16 mai 2026.
Seyches
Théâtre Frou Frou Les Bains
Salle Serge Cadret 106 Avenue de Laborde Seyches Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur. .
Salle Serge Cadret 106 Avenue de Laborde Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 00 29 70
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English : Théâtre Frou Frou Les Bains
Frou Frous Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.
L’événement Théâtre Frou Frou Les Bains Seyches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne