Théâtre Frou Frou Les Bains Salle Serge Cadret Seyches

Seyches

Théâtre Frou Frou Les Bains

Salle Serge Cadret 106 Avenue de Laborde Seyches Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.

Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur. .

Salle Serge Cadret 106 Avenue de Laborde Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 00 29 70

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English : Théâtre Frou Frou Les Bains

Frou Frous Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.

L’événement Théâtre Frou Frou Les Bains Seyches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne