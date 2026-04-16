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Théâtre Frou Frou Les Bains Salle Serge Cadret Seyches

Théâtre Frou Frou Les Bains Salle Serge Cadret Seyches

Théâtre Frou Frou Les Bains Salle Serge Cadret Seyches samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salle Serge Cadret

Adresse : 106 Avenue de Laborde

Ville : 47350 Seyches

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Seyches

Théâtre Frou Frou Les Bains

Salle Serge Cadret 106 Avenue de Laborde Seyches Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.
Frou Frous Les Bains, une comédie de Patrick Haudecoeur.   .

Salle Serge Cadret 106 Avenue de Laborde Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 00 29 70 

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English : Théâtre Frou Frou Les Bains

Frou Frous Les Bains, a comedy by Patrick Haudecoeur.

L’événement Théâtre Frou Frou Les Bains Seyches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne

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