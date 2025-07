Sortilège en Brière Saint-Nazaire Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Durée : Distance : 1000.0

Nous voici au port du Vivier ! C’est un beau port de Brière qui cache dans ses eaux troubles bien des secrets.

https://baludik.fr/parcours/2223-sortilege-en-briere-saint-nazaire/ +33 2 40 22 40 65

English :

Here we are at the port of Le Vivier! This beautiful Brière harbor hides many secrets in its murky waters.

Deutsch :

Hier sind wir am Hafen von Le Vivier! Es ist ein schöner Hafen in der Brière, der in seinem trüben Wasser viele Geheimnisse verbirgt.

Italiano :

Eccoci al porto di Le Vivier! È un bellissimo porto di Brière che nasconde molti segreti nelle sue acque torbide.

Español :

Aquí estamos, en el puerto de Le Vivier Es un hermoso puerto de Brière que esconde muchos secretos en sus turbias aguas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par eSPRIT Pays de la Loire