Source Bleue Vuillafans Doubs

Source Bleue Camping, Vuillafans 25840 Vuillafans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8010.0 Tarif :

Après la découverte du village de Vuillafans, place aux trésors du vallon de Vergetolle la Source Bleue puis la Cascade de la Tuffière, un spectacle magnifique en période de pluie.

English :

After discovering the village of Vuillafans, it’s time to discover the treasures of the Vergetolle valley: the Source Bleue and the Cascade de la Tuffière, a magnificent sight when it rains.

Deutsch :

Nach der Erkundung des Dorfes Vuillafans geht es weiter zu den Schätzen des Vergetolle-Tals: die Source Bleue und dann der Cascade de la Tuffière, ein herrliches Schauspiel bei Regenwetter.

Italiano :

Dopo aver esplorato il villaggio di Vuillafans, si passa ai tesori della valle di Vergetolle: la Source Bleue e la Cascade de la Tuffière, uno spettacolo magnifico quando piove.

Español :

Después de descubrir el pueblo de Vuillafans, nos dirigimos a los tesoros del valle de Vergetolle: la Source Bleue y la Cascade de la Tuffière, un magnífico espectáculo cuando llueve.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data