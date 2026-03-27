Sortie Botanique ENS Vuillafans
Sortie Botanique ENS Vuillafans samedi 23 mai 2026.
Sortie Botanique ENS
Vuillafans, près du Gîte La Tuffière Vuillafans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre des ENS;
A la découverte des plantes culinaires et médicinales du printemps.
Bord de ruisseau, pelouse sèche où sous bois, des plantes familières où de plus particulières, laissez vous guider dans cette sortie botanique accessible et ludique et découvrez les secret des fleurs du printemps. .
Vuillafans, près du Gîte La Tuffière Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Botanique ENS
L’événement Sortie Botanique ENS Vuillafans a été mis à jour le 2026-03-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Vuillafans (Doubs)
- Sports Nature Évasion Vuillafans Doubs 1 mai 2026
- Source Bleue Vuillafans Doubs 1 mai 2026
- Vallon et Cascade du Raffenot Vuillafans Doubs 1 mai 2026