Sortie Botanique ENS

Vuillafans, près du Gîte La Tuffière Vuillafans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des ENS;

A la découverte des plantes culinaires et médicinales du printemps.

Bord de ruisseau, pelouse sèche où sous bois, des plantes familières où de plus particulières, laissez vous guider dans cette sortie botanique accessible et ludique et découvrez les secret des fleurs du printemps. .

Vuillafans, près du Gîte La Tuffière Vuillafans 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 29 75 julie@assoplantescompagnes.fr

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English : Sortie Botanique ENS

L’événement Sortie Botanique ENS Vuillafans a été mis à jour le 2026-03-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)