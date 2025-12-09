Vallon et Cascade du Raffenot Vuillafans Doubs
Vallon et Cascade du Raffenot Camping, Vuillafans 25840 Vuillafans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 7700.0
Remontée de toute la vallée du Raffenot jusqu’à sa cascade, passage devant le village fortifié de Châteauvieux-les-Fossés.
https://explore.doubs.fr/trek/1739
English :
Ride up the entire Raffenot valley to its waterfall, past the fortified village of Châteauvieux-les-Fossés.
Deutsch :
Fahrt durch das gesamte Tal des Raffenot bis zu seinem Wasserfall, vorbei an dem befestigten Dorf Châteauvieux-les-Fossés.
Italiano :
Risalite l’intera valle del Raffenot fino alla sua cascata, passando davanti al villaggio fortificato di Châteauvieux-les-Fossés.
Español :
Remonte todo el valle del Raffenot hasta su cascada, pasando por delante del pueblo fortificado de Châteauvieux-les-Fossés.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data