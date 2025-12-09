Vallon et Cascade du Raffenot Vuillafans Doubs

Vallon et Cascade du Raffenot A pieds Difficulté moyenne

Vallon et Cascade du Raffenot Camping, Vuillafans 25840 Vuillafans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7700.0 Tarif :

Remontée de toute la vallée du Raffenot jusqu’à sa cascade, passage devant le village fortifié de Châteauvieux-les-Fossés.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1739

English :

Ride up the entire Raffenot valley to its waterfall, past the fortified village of Châteauvieux-les-Fossés.

Deutsch :

Fahrt durch das gesamte Tal des Raffenot bis zu seinem Wasserfall, vorbei an dem befestigten Dorf Châteauvieux-les-Fossés.

Italiano :

Risalite l’intera valle del Raffenot fino alla sua cascata, passando davanti al villaggio fortificato di Châteauvieux-les-Fossés.

Español :

Remonte todo el valle del Raffenot hasta su cascada, pasando por delante del pueblo fortificado de Châteauvieux-les-Fossés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data