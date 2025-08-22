Sources et Vallons Ourouer-les-Bourdelins Cher

Sources et Vallons A pieds

Sources et Vallons Rue de la Chapelle 18350 Ourouer-les-Bourdelins Cher Centre-Val de Loire

Durée : 330 Distance : 19000.0 Tarif :

Le tombeau d’une sainte, des arbres exotiques, un donjon… plein de surprises, cet agréable circuit qui emprunte de tranquilles petites routes présente en plus l’avantage d’une marche facile.

+33 2 48 76 81 01

English :

A saint’s tomb, exotic trees, a dungeon… full of surprises, this pleasant circuit along quiet back roads offers the added advantage of easy walking.

Deutsch :

Das Grab einer Heiligen, exotische Bäume, ein Wachturm… voller Überraschungen. Dieser angenehme Rundgang über ruhige kleine Straßen hat außerdem den Vorteil, dass man leicht wandern kann.

Italiano :

Una tomba di un santo, alberi esotici, un sotterraneo… pieno di sorprese, questo piacevole circuito lungo tranquille stradine di campagna offre il vantaggio di una facile camminata.

Español :

Una tumba de santo, árboles exóticos, una mazmorra… lleno de sorpresas, este agradable circuito a lo largo de tranquilos caminos rurales ofrece la ventaja añadida de la facilidad para caminar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par SIT Centre-Val de Loire