Ourouer-les-Bourdelins

Rando du Moulin

Ourouer-les-Bourdelins Cher

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03 09:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Envie de bouger et de profiter des paysages de la campagne berrichonne ? Participez à la Rando du Moulin, une sortie conviviale accessible à tous, entre nature et patrimoine ! Bonus visite du moulin possible lors du ravitaillement ou après le repas !

Au programme

Départs libres de 8h à 9h30

Parcours de 6 km ou 16 km

Ravitaillement au moulin

Pensez à apporter votre écocup

Tarif randonnée 3 €

Repas du midi (sur réservation)

Adulte 15 €

Enfant (-12 ans) 7 €

+ Formule rando + repas

Adulte 18 € | Enfant 9 €

Réservation repas 06 58 16 07 87 06 64 85 30 53

Une belle occasion de mêler marche, découverte et convivialité dans un cadre authentique ?? 3 .

Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 6 58 16 07 87

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English :

Want to get moving and enjoy the countryside of the Berry region? Take part in the Rando du Moulin, a friendly outing accessible to all, combining nature and heritage! Bonus: you can visit the mill at the refreshment station or after your meal!

L’événement Rando du Moulin Ourouer-les-Bourdelins a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Loire en Berry