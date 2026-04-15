Rando du Moulin Ourouer-les-Bourdelins
Rando du Moulin Ourouer-les-Bourdelins dimanche 3 mai 2026.
Ourouer-les-Bourdelins
Rando du Moulin
Ourouer-les-Bourdelins Cher
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 09:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Envie de bouger et de profiter des paysages de la campagne berrichonne ? Participez à la Rando du Moulin, une sortie conviviale accessible à tous, entre nature et patrimoine ! Bonus visite du moulin possible lors du ravitaillement ou après le repas !
Au programme
Départs libres de 8h à 9h30
Parcours de 6 km ou 16 km
Ravitaillement au moulin
Pensez à apporter votre écocup
Tarif randonnée 3 €
Repas du midi (sur réservation)
Adulte 15 €
Enfant (-12 ans) 7 €
+ Formule rando + repas
Adulte 18 € | Enfant 9 €
Réservation repas 06 58 16 07 87 06 64 85 30 53
Une belle occasion de mêler marche, découverte et convivialité dans un cadre authentique ?? 3 .
Ourouer-les-Bourdelins 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 6 58 16 07 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to get moving and enjoy the countryside of the Berry region? Take part in the Rando du Moulin, a friendly outing accessible to all, combining nature and heritage! Bonus: you can visit the mill at the refreshment station or after your meal!
L’événement Rando du Moulin Ourouer-les-Bourdelins a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Loire en Berry
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