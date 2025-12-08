Sur les pas de Christian Bobin un parcours au Creusot Le Creusot Saône-et-Loire

Sur les pas de Christian Bobin un parcours au Creusot

Sur les pas de Christian Bobin un parcours au Creusot Départ devant l’Office de Tourisme 71200 Le Creusot Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Un parcours qui invite à marcher dans les pas du poète Christian Bobin, à écouter et lire ses mots et à voir Le Creusot autrement.

https://www.le-creusot.fr/creative/patrimoine-tourisme/parcours-urbains/sur-les-pas-de-christian-bobin

English : Sur les pas de Christian Bobin un parcours au Creusot

A route that invites you to walk in the footsteps of the poet Christian Bobin, to listen to and read his words and to see Le Creusot in a different…

Deutsch : Sur les pas de Christian Bobin un parcours au Creusot

Ein Rundgang, der dazu einlädt, in die Fußstapfen des Dichters Christian Bobin zu treten, seine Worte zu hören und zu lesen und Le Creusot auf ande…

Italiano :

Un percorso che invita a camminare sulle orme del poeta Christian Bobin, ad ascoltare e leggere le sue parole e a vedere Le Creusot sotto una luce diversa.

Español :

Una ruta que le invita a seguir los pasos del poeta Christian Bobin, a escuchar y leer sus palabras y a ver Le Creusot bajo una luz diferente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data