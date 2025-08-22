Sur les pas de Jehan parcours historique Saint-Just-Saint-Rambert Loire

Sur les pas de Jehan parcours historique

Sur les pas de Jehan parcours historique Place de la paix 42170 Saint-Just-Saint-Rambert Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le parcours historique illustré, de découverte libre et accessible à tous, permet d’appréhender le patrimoine du centre médiéval de St Rambert d’une façon ludique avec 8 panneaux apposés sur des murs et 3 pupitres fixés au sol sur la voie publique.

http://memoire-patrimoine42.com/ +33 4 77 52 08 97

English :

The illustrated historical route, of free discovery and accessible to all, allows you to understand the heritage of the medieval centre of St Rambert in a playful way with 8 panels affixed to walls and 3 desks fixed to the ground on the public road.

Deutsch :

Der illustrierte historische Rundgang, der für alle zugänglich ist, ermöglicht es, das Erbe des mittelalterlichen Zentrums von St Rambert auf spielerische Weise zu entdecken.

Italiano :

Il percorso storico illustrato, gratuito e accessibile a tutti, offre un modo divertente di comprendere il patrimonio del centro medievale di St Rambert, con 8 pannelli affissi alle pareti e 3 banchi fissati a terra sulla strada pubblica.

Español :

El recorrido histórico ilustrado, gratuito y accesible para todos, permite conocer de forma amena el patrimonio del centro medieval de St Rambert, con 8 paneles fijados en las paredes y 3 pupitres fijados en el suelo de la vía pública.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-12-10 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme