Sur les pas du grand meaulnes Épineuil-le-Fleuriel Cher

Sur les pas du grand meaulnes En VTT

Sur les pas du grand meaulnes Eglise 18360 Épineuil-le-Fleuriel Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 15330.0 Tarif :

Direction Le Grand Meaulnes, Le célèbre roman !

Voici une jolie randonnée qui vient chatouiller les pieds de l’Allier et qui vous donnera sûrement envie de visiter l’atypique église St Martial, admirer les restes de fortifications médiévales l’insolite et remarquable musée-école du Grand Meaulnes.

+33 2 48 61 39 89

English :

Direction Le Grand Meaulnes, the famous novel!

Here’s a lovely hike that tickles the feet of the Allier and will surely inspire you to visit the atypical St Martial church, admire the remains of medieval fortifications and the unusual and remarkable Musée-école du Grand Meaulnes.

Deutsch :

Richtung Le Grand Meaulnes, der berühmte Roman!

Hier ist eine schöne Wanderung, die an den Füßen des Allier kitzelt und Ihnen sicherlich Lust machen wird, die atypische Kirche St Martial zu besichtigen, die Reste der mittelalterlichen Befestigungsanlagen zu bewundern und das ungewöhnliche und bemer

Italiano :

Dirigetevi verso Le Grand Meaulnes, il famoso romanzo!

Ecco una bella passeggiata che solletica i piedi dell’Allier e che vi farà venire voglia di visitare l’insolita chiesa di St Martial, ammirare i resti delle fortificazioni medievali e l’insolita e notevole scuola-museo di Le Grand Meaulnes.

Español :

Diríjase a Le Grand Meaulnes, ¡la famosa novela!

He aquí un bonito paseo que hace cosquillas a los pies del Allier y que seguro le hará desear visitar la insólita iglesia de San Marcial, admirar los restos de las fortificaciones medievales y la insólita y notable escuela-museo de Le Grand Meaulnes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire