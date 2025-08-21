Sur les terres de la Pieta de Nouans Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Sur les terres de la Pieta de Nouans A pieds

Sur les terres de la Pieta de Nouans 37460 Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit de 12 km sur la commune de Nouans-les-Fontaines permet de vous faire découvrir un paysage vallonné et de jolis points de vue… avant de pouvoir admirer dans l’église du village un chef d’œuvre de la peinture de la fi n du moyen-âge La Piéta de Nouans.

English : On the lands of the Pieta de Nouans

The village of Nouans-les-Fontaines owes the second part of its name to the numerous streams which begin within its boundaries. Those streams are called the Issard, the Réau, the Jubardière, the Chevallon, the Tourmente and the Saint Martin.

Deutsch : Auf dem Land der Pieta de Nouans

Dieser 12 km lange Rundweg in der Gemeinde Nouans-les-Fontaines führt Sie durch eine hügelige Landschaft mit schönen Aussichtspunkten… bevor Sie in der Dorfkirche ein Meisterwerk der Malerei des späten Mittelalters bewundern können: Die Pieta von Nouans.

Questo circuito di 12 km nel comune di Nouans-les-Fontaines vi porterà attraverso una campagna ondulata e graziosi punti panoramici, prima di arrivare alla chiesa del villaggio per ammirare un capolavoro della pittura tardo-medievale: La Piéta de Nouans.

Español : En las tierras de la Pietà de Nouans

Este circuito de 12 km en la comuna de Nouans-les-Fontaines le llevará por paisajes ondulados y bonitos miradores… antes de llegar a la iglesia del pueblo para admirar una obra maestra de la pintura bajomedieval: La Piéta de Nouans.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire