Téléthon Nouans-les-Fontaines

Téléthon

28 Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

2025-12-06

Au programme Pot au feu servi midi et soir

Randonnée ‘la ronde du Plessis’ ouverte à tous cyclistes et marcheurs marche.

De 8 h à 21h Brocante, tir a l’arc, jeux, tombola, belote (14h)

19h Concert par la fanfare de Nouans

Diner animé par l’orchestre ‘Bavarois Band’

28 Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 48 68 91

English :

Program: Pot au feu served for lunch and dinner

La ronde du Plessis’ walk open to all: cyclists and walkers.

8 a.m. to 9 p.m.: Flea market, archery, games, tombola, belote (2 p.m.)

7pm: Concert by the Nouans brass band

Dinner hosted by the ‘Bavarois Band’ orchestra

German :

Auf dem Programm: Pot au feu, das mittags und abends serviert wird

Wanderung ‘la ronde du Plessis’, die für alle offen ist: Radfahrer und Wanderer.

Von 8 bis 21 Uhr: Flohmarkt, Bogenschießen, Spiele, Tombola, Belote (14 Uhr)

19 Uhr: Konzert der Blaskapelle von Nouans

Abendessen mit Musik der ‘Bavarois Band’

Italiano :

Programma: Pot au feu servito a pranzo e a cena

Passeggiata La ronde du Plessis aperta a tutti: ciclisti e camminatori.

Dalle 8.00 alle 21.00: mercatino delle pulci, tiro con l’arco, giochi, tombola, belote (ore 14.00)

ore 19.00: Concerto della banda musicale di Nouans

Cena con intrattenimento della Banda Bavarese

Espanol :

Programa: Pot au feu servido para el almuerzo y la cena

Paseo La ronde du Plessis abierto a todos: ciclistas y senderistas.

De 8.00 a 21.00 h: mercadillo, tiro con arco, juegos, tómbola, belote (14.00 h)

19.00 h: Concierto de la banda de música de Nouans

Cena amenizada por la banda bávara

