Téléthon Nouans-les-Fontaines
Téléthon Nouans-les-Fontaines samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
28 Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Au programme Pot au feu servi midi et soir
Randonnée ‘la ronde du Plessis’ ouverte à tous cyclistes et marcheurs marche.
De 8 h à 21h Brocante, tir a l’arc, jeux, tombola, belote (14h)
19h Concert par la fanfare de Nouans
Diner animé par l’orchestre ‘Bavarois Band’
28 Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 48 68 91
English :
Program: Pot au feu served for lunch and dinner
La ronde du Plessis’ walk open to all: cyclists and walkers.
8 a.m. to 9 p.m.: Flea market, archery, games, tombola, belote (2 p.m.)
7pm: Concert by the Nouans brass band
Dinner hosted by the ‘Bavarois Band’ orchestra
German :
Auf dem Programm: Pot au feu, das mittags und abends serviert wird
Wanderung ‘la ronde du Plessis’, die für alle offen ist: Radfahrer und Wanderer.
Von 8 bis 21 Uhr: Flohmarkt, Bogenschießen, Spiele, Tombola, Belote (14 Uhr)
19 Uhr: Konzert der Blaskapelle von Nouans
Abendessen mit Musik der ‘Bavarois Band’
Italiano :
Programma: Pot au feu servito a pranzo e a cena
Passeggiata La ronde du Plessis aperta a tutti: ciclisti e camminatori.
Dalle 8.00 alle 21.00: mercatino delle pulci, tiro con l’arco, giochi, tombola, belote (ore 14.00)
ore 19.00: Concerto della banda musicale di Nouans
Cena con intrattenimento della Banda Bavarese
Espanol :
Programa: Pot au feu servido para el almuerzo y la cena
Paseo La ronde du Plessis abierto a todos: ciclistas y senderistas.
De 8.00 a 21.00 h: mercadillo, tiro con arco, juegos, tómbola, belote (14.00 h)
19.00 h: Concierto de la banda de música de Nouans
Cena amenizada por la banda bávara
L’événement Téléthon Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-11-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire