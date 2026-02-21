Fête de la Musique

Rue du Plessis Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique en plein air.

Fête de la musique en plein air. .

Rue du Plessis Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 28 52 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air music festival.

L’événement Fête de la Musique Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire