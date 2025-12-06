Nouans-les-Fontaines

Concours d’agility canin

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Concours d’agility découvrez une discipline dynamique et spectaculaire où les chiens franchissent tunnels, haies et passerelles sous les directives de leur humain, le tout contre la montre. Un beau moment de complicité, de précision et de vitesse à admirer !

Concours d’agility découvrez une discipline dynamique et spectaculaire où les chiens franchissent tunnels, haies et passerelles sous les directives de leur humain, le tout contre la montre. Un beau moment de complicité, de précision et de vitesse à admirer ! .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 20 78 69 cc.dmp.nouans@gmail.com

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English :

Agility competition: discover a dynamic and spectacular discipline in which dogs negotiate tunnels, hurdles and bridges under the guidance of their human, all against the clock. A great moment of complicity, precision and speed to admire!

L’événement Concours d’agility canin Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire