Concours d’agility canin Nouans-les-Fontaines
Concours d’agility canin Nouans-les-Fontaines samedi 22 août 2026.
Nouans-les-Fontaines
Concours d’agility canin
Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Concours d’agility découvrez une discipline dynamique et spectaculaire où les chiens franchissent tunnels, haies et passerelles sous les directives de leur humain, le tout contre la montre. Un beau moment de complicité, de précision et de vitesse à admirer !
Concours d’agility découvrez une discipline dynamique et spectaculaire où les chiens franchissent tunnels, haies et passerelles sous les directives de leur humain, le tout contre la montre. Un beau moment de complicité, de précision et de vitesse à admirer ! .
Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 20 78 69 cc.dmp.nouans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Agility competition: discover a dynamic and spectacular discipline in which dogs negotiate tunnels, hurdles and bridges under the guidance of their human, all against the clock. A great moment of complicity, precision and speed to admire!
L’événement Concours d’agility canin Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire)
- Fête de la Musique Nouans-les-Fontaines 20 juin 2026
- Fête du 14 juillet Nouans-les-Fontaines 14 juillet 2026
- Journée détente Nouans-les-Fontaines 6 septembre 2026
- Téléthon Nouans-les-Fontaines 5 décembre 2026