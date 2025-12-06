Autour de la Pieta de Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Nouans-les-Fontaines
Informations pratiques
Nouans-les-Fontaines
Autour de la Pieta de Jean Fouquet
Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
17h Présentation du tableau La Piéta de Jean Fouquet par Véronique Lourme, église Saint-Martin.
18h15 Concert de la Fanfare de Nouans-les-Fontaines, église Saint-Martin.
20h vin d’honneur et dédicaces du livre Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines, par son auteur Lionel Geoffroy.
17h Présentation du tableau La Piéta de Jean Fouquet par Véronique Lourme, église Saint-Martin.
18h15 Concert de la Fanfare de Nouans-les-Fontaines, église Saint-Martin.
20h vin d’honneur et dédicaces du livre Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines, par son auteur Lionel Geoffroy. .
Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5:00 p.m.: Presentation of Jean Fouquet’s painting *La Pietà* by Véronique Lourme, Saint-Martin Church.
6:15 p.m.: Concert by the Nouans-les-Fontaines Brass Band, Saint-Martin Church.
8:00 p.m.: Reception and book signing for *Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines* by author Lionel Geoffroy.
L’événement Autour de la Pieta de Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Nouans-les-Fontaines (Indre-et-Loire)
- Fête du 14 juillet Nouans-les-Fontaines 14 juillet 2026
- Concours d’agility canin Nouans-les-Fontaines 22 août 2026
- Journée détente Nouans-les-Fontaines 6 septembre 2026
- Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines 19 septembre 2026
- Téléthon Nouans-les-Fontaines 5 décembre 2026