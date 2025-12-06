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AGENDA · Nouans-les-Fontaines

Autour de la Pieta de Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines

samedi 19 septembre 2026 · Nouans-les-Fontaines

Autour de la Pieta de Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
37460 Nouans-les-Fontaines
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Nouans-les-Fontaines

Autour de la Pieta de Jean Fouquet

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19

17h Présentation du tableau La Piéta de Jean Fouquet par Véronique Lourme, église Saint-Martin.
18h15 Concert de la Fanfare de Nouans-les-Fontaines, église Saint-Martin.
20h vin d’honneur et dédicaces du livre Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines, par son auteur Lionel Geoffroy.
17h Présentation du tableau La Piéta de Jean Fouquet par Véronique Lourme, église Saint-Martin.
18h15 Concert de la Fanfare de Nouans-les-Fontaines, église Saint-Martin.
20h vin d’honneur et dédicaces du livre Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines, par son auteur Lionel Geoffroy.   .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09 

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English :

5:00 p.m.: Presentation of Jean Fouquet’s painting *La Pietà* by Véronique Lourme, Saint-Martin Church.
6:15 p.m.: Concert by the Nouans-les-Fontaines Brass Band, Saint-Martin Church.
8:00 p.m.: Reception and book signing for *Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines* by author Lionel Geoffroy.

L’événement Autour de la Pieta de Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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