Informations pratiques

Nouans-les-Fontaines

Autour de la Pieta de Jean Fouquet

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

17h Présentation du tableau La Piéta de Jean Fouquet par Véronique Lourme, église Saint-Martin.

18h15 Concert de la Fanfare de Nouans-les-Fontaines, église Saint-Martin.

20h vin d’honneur et dédicaces du livre Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines, par son auteur Lionel Geoffroy.

17h Présentation du tableau La Piéta de Jean Fouquet par Véronique Lourme, église Saint-Martin.

18h15 Concert de la Fanfare de Nouans-les-Fontaines, église Saint-Martin.

20h vin d’honneur et dédicaces du livre Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines, par son auteur Lionel Geoffroy. .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09

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English :

5:00 p.m.: Presentation of Jean Fouquet’s painting *La Pietà* by Véronique Lourme, Saint-Martin Church.

6:15 p.m.: Concert by the Nouans-les-Fontaines Brass Band, Saint-Martin Church.

8:00 p.m.: Reception and book signing for *Les carnets du Lochois, Nouans-les-Fontaines* by author Lionel Geoffroy.

L’événement Autour de la Pieta de Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire