Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Nouans-les-Fontaines
Informations pratiques
Nouans-les-Fontaines
Maison Jean Fouquet
Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Accès gratuit à la Maison Jean Fouquet, centre d’interprétation sur l’oeuvre de Jean Fouquet.
Accès gratuit à la Maison Jean Fouquet, centre d’interprétation sur l’oeuvre de Jean Fouquet. .
Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09
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English :
Free admission to the Maison Jean Fouquet, an interpretation center dedicated to the work of Jean Fouquet.
L’événement Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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