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AGENDA · Nouans-les-Fontaines

Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines

samedi 19 septembre 2026 · Nouans-les-Fontaines

Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
37460 Nouans-les-Fontaines
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Nouans-les-Fontaines

Maison Jean Fouquet

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Accès gratuit à la Maison Jean Fouquet, centre d’interprétation sur l’oeuvre de Jean Fouquet.
Accès gratuit à la Maison Jean Fouquet, centre d’interprétation sur l’oeuvre de Jean Fouquet.   .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09 

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English :

Free admission to the Maison Jean Fouquet, an interpretation center dedicated to the work of Jean Fouquet.

L’événement Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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