Informations pratiques

Nouans-les-Fontaines

Maison Jean Fouquet

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Accès gratuit à la Maison Jean Fouquet, centre d’interprétation sur l’oeuvre de Jean Fouquet.

Accès gratuit à la Maison Jean Fouquet, centre d’interprétation sur l’oeuvre de Jean Fouquet. .

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09

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English :

Free admission to the Maison Jean Fouquet, an interpretation center dedicated to the work of Jean Fouquet.

L’événement Maison Jean Fouquet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire