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Journée détente Nouans-les-Fontaines

Journée détente Nouans-les-Fontaines

Journée détente Nouans-les-Fontaines dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : Terrain Gymnase Maurice-Bourdin

Ville : 37460 Nouans-les-Fontaines

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 4 3 Tarif de base plein tarif

Nouans-les-Fontaines

Journée détente

Terrain Gymnase Maurice-Bourdin Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Une journée placée sous le signe de la détente et de la convivialité !
Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 pour une belle échappée en plein air !
Une journée placée sous le signe de la détente et de la convivialité !
Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 pour une belle échappée en plein air ! Dès 8h, inscrivez-vous pour une randonnée accessible à tous, avec deux circuits au choix 8 km ou 12 km. Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de balades plus soutenues, chacun trouvera son rythme dans une ambiance chaleureuse et nature. 3  .

Terrain Gymnase Maurice-Bourdin Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 67 67  sin.nouans@gmail.com

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English :

A day of relaxation and conviviality!
We look forward to seeing you on Sunday, September 6, 2026!

L’événement Journée détente Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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