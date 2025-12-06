Nouans-les-Fontaines

Journée détente

Terrain Gymnase Maurice-Bourdin Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Une journée placée sous le signe de la détente et de la convivialité !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 pour une belle échappée en plein air !

Une journée placée sous le signe de la détente et de la convivialité !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre 2026 pour une belle échappée en plein air ! Dès 8h, inscrivez-vous pour une randonnée accessible à tous, avec deux circuits au choix 8 km ou 12 km. Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de balades plus soutenues, chacun trouvera son rythme dans une ambiance chaleureuse et nature. 3 .

Terrain Gymnase Maurice-Bourdin Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 67 67 sin.nouans@gmail.com

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English :

A day of relaxation and conviviality!

We look forward to seeing you on Sunday, September 6, 2026!

L’événement Journée détente Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire