Nouans-les-Fontaines

Fête du 14 juillet

Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Dès 19h30, laissez-vous séduire par un délicieux dîner dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Puis, à 22h30, place à la magie avec la traditionnelle retraite aux flambeaux un moment féerique à partager en famille ou entre amis.

Dès 19h30, laissez-vous séduire par un délicieux dîner dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Puis, à 22h30, place à la magie avec la traditionnelle retraite aux flambeaux un moment féerique à partager en famille ou entre amis.

À 23h00, le ciel s’illuminera avec un spectaculaire feu d’artifice qui promet d’en mettre plein les yeux. Enfin, à partir de 23h30, prolongez la fête sur la piste avec un bal populaire animé, pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Une soirée festive, lumineuse et pleine d’émotions vous attend… ne la manquez pas ! .

Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 62 09 mairie@nouanslesfontaines.fr

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English :

From 7.30pm, enjoy a delicious dinner in a warm and friendly atmosphere. Then, at 10:30 p.m., the traditional torchlight procession takes center stage: a magical moment to share with family and friends.

L’événement Fête du 14 juillet Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire