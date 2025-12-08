Therma Mélodie Mystère à Saint-Honoré-les-Bains Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Therma Mélodie Mystère à Saint-Honoré-les-Bains Avenue Jean Mermoz 58360 Saint-Honoré-les-Bains Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 2000.0 Tarif :
Balade à énigme pour découvrir le patrimoine de Saint-Honoré-les-Bains. a faire en famille ou entre amis pour une durée de 45 min. Peut se jouer à partir de 8 ans sur l’application gratuite Gaya Player (sur Android et AppStore).
https://www.therma.world/missions/melodie-mystere/ +33 3 86 30 43 10
English :
Discover the heritage of Saint-Honoré-les-Bains on this enigmatic walk. 45 min. with family or friends. Can be played from age 8 on the free Gaya Player app (on Android and AppStore).
Deutsch :
Rätselspaziergang, um das Kulturerbe von Saint-Honoré-les-Bains zu entdecken. 45 Minuten lang, mit der Familie oder mit Freunden zu machen. Kann ab 8 Jahren mit der kostenlosen App Gaya Player (auf Android und AppStore) gespielt werden.
Italiano :
Una passeggiata enigmatica alla scoperta del patrimonio di Saint-Honoré-les-Bains. 45 minuti in famiglia o con gli amici. Può essere giocato a partire dagli 8 anni sull’applicazione gratuita Gaya Player (su Android e AppStore).
Español :
Un paseo enigmático para descubrir el patrimonio de Saint-Honoré-les-Bains. 45 minutos en familia o con amigos. Se puede jugar a partir de 8 años en la aplicación gratuita Gaya Player (en Android y AppStore).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data