Tonneins, Garonne d’hier et d’aujourd’hui Tonneins Lot-et-Garonne

Ce circuit semi-urbain domine la Garonne dans sa première partie, avant d’escalader la colline d’où s’ouvrent de vastes panoramas sur les vallées de la Garonne et du Lot et sur les coteaux du Marmandais et du Pays de Serres. Soyez très vigilants lors du franchissement des D 911 et D 813.

This semi-urban circuit dominates the Garonne in its first part, before climbing the hill from which vast panoramas open up over the valleys of the Garonne and the Lot and the hillsides of the Marmandais and the Pays de Serres. Be very careful when crossing the D 911 and D 813.

Dieser halbstädtische Rundweg überblickt auf seinem ersten Teil die Garonne, bevor er den Hügel erklimmt, von dem aus sich weite Panoramen über die Täler der Garonne und des Lot sowie über die Hänge von Marmandais und Pays de Serres eröffnen. Seien Sie beim Überqueren der D 911 und D 813 besonders vorsichtig.

Questo circuito semiurbano domina la Garonna nella sua prima parte, prima di salire sulla collina da cui si aprono vasti panorami sulle valli della Garonna e del Lot e sulle colline del Marmandais e del Pays de Serres. Fate molta attenzione quando attraversate la D 911 e la D 813.

Este circuito semiurbano domina el Garona en su primera parte, antes de subir a la colina desde la que se abren vastos panoramas sobre los valles del Garona y del Lot y las laderas del Marmandais y del Pays de Serres. Tenga mucho cuidado al cruzar la D 911 y la D 813.

