Dis-moi ce que tu lis… Centre Culturel Tonneins

Tonneins

Dis-moi ce que tu lis…

Centre Culturel Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le livre sonore par Patrice Caumont de la compagnie Le Chant du Son

Le livre sonore par Patrice Caumont de la compagnie Le Chant du Son est une installation dans la médiathèque pour découvrir une expérience sonore immersive, où l’on est confortablement assis sous une lumière douce, dans un grand livre en bois. .

Centre Culturel Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

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English : Dis-moi ce que tu lis…

The audiobook by Patrice Caumont of Le Chant du Son company

L’événement Dis-moi ce que tu lis… Tonneins a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Val de Garonne