Tour Charente VTT depuis la gare d’Angoulême Angoulême Charente

Tour Charente VTT depuis la gare d’Angoulême Gare d’Angoulême 16000 Angoulême Charente Nouvelle-Aquitaine

.Le Tour de Charente VTT est un itinéraire longue distance représentant 650 km au total, entièrement balisé (flèches oranges) et découpé en 35 secteurs.

https://sportsdenature16.lacharente.fr/vtt/tour-charente-vtt +33 5 45 95 16 84

English :

the Tour de Charente VTT is a long-distance route covering a total of 650 km, fully signposted (orange arrows) and divided into 35 sectors.

Deutsch :

die Tour de Charente MTB ist eine Langstreckenroute mit einer Gesamtlänge von 650 km, die vollständig markiert (orangefarbene Pfeile) und in 35 Sektoren unterteilt ist.

Italiano :

il Tour de Charente VTT è un percorso di lunga distanza per un totale di 650 km, interamente segnalato (frecce arancioni) e suddiviso in 35 settori.

Español :

el Tour de Charente VTT es un recorrido de larga distancia que abarca un total de 650 km, totalmente señalizado (flechas naranjas) y dividido en 35 sectores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme