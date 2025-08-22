Tour des Lacs Hauts de Bienne Jura

Tour des Lacs A pieds Difficulté moyenne

Tour des Lacs 4559, route des Fontaines 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée incontournable un grand bol d’air et des souvenirs inoubliables du Jura ! Les lacs et tourbières de Bellefontaine et des Mortes représentent un contexte écologique de très grande valeur avec leur végétation caractéristique de type boréo-arctique. Ces lacs comptent parmi les plus élevés du Jura.

Difficulté moyenne

English :

A hike not to be missed: a great breath of fresh air and unforgettable memories of the Jura! The lakes and peat bogs of Bellefontaine and Les Mortes represent an ecological context of great value with their characteristic boreo-arctic vegetation. These lakes are among the highest in the Jura.

Deutsch :

Unumgängliche Wanderung: viel frische Luft und unvergessliche Erinnerungen an den Jura! Die Seen und Torfmoore von Bellefontaine und Les Mortes stellen mit ihrer charakteristischen boreoarktischen Vegetation einen sehr wertvollen ökologischen Kontext dar. Diese Seen gehören zu den höchstgelegenen im Jura.

Italiano :

Un’escursione da non perdere: una boccata d’aria fresca e ricordi indimenticabili del Giura! I laghi e le torbiere di Bellefontaine e Les Mortes rappresentano un contesto ecologico di grande valore con la loro caratteristica vegetazione boreo-artica. Questi laghi sono tra i più alti del Giura.

Español :

Una excursión imprescindible: ¡un soplo de aire fresco y recuerdos inolvidables del Jura! Los lagos y turberas de Bellefontaine y Les Mortes representan un contexto ecológico muy valioso con su vegetación boreo-ártica característica. Estos lagos se encuentran entre los más altos del Jura.

