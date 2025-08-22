Tour du Lot Tronçon 6 de Duravel à Gourdon par la Bouriane Duravel Lot

Tour du Lot Tronçon 6 de Duravel à Gourdon par la Bouriane

Tour du Lot Tronçon 6 de Duravel à Gourdon par la Bouriane 46700 Duravel Lot Occitanie

Durée : 300 Distance : 59000.0 Tarif :

Le Vignoble de Cahors…un paysage ondulé, jardiné et ouvert, ponctué par la silhouette de quelques noyers, de modestes cabanes de vignes et de séchoirs à tabac… des terroirs à découvrir et à gouter autour d’un verre dans un des nombreux domaines viticoles.

Terre de transition entre Quercy et Périgord, la Bouriane s’étend entre les vallées du Lot au sud et de la Dordogne au nord

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cahors vineyards?an undulating, open landscape punctuated by the silhouette of a few walnut trees, modest vineyard huts and tobacco drying sheds?terroirs to discover and enjoy over a glass of wine at one of the many wineries.

A land of transition between Quercy and Périgord, Bouriane stretches between the Lot valley to the south and the Dordogne to the north

Deutsch :

Die Weinberge von Cahors?eine wellige, gärtnerisch gestaltete und offene Landschaft, die durch die Silhouette einiger Nussbäume, bescheidener Weinbergshütten und Tabaktrockner unterbrochen wird? Terroirs, die es zu entdecken und bei einem Glas auf einem der zahlreichen Weingüter zu probieren gilt.

Als Übergangsland zwischen Quercy und Périgord erstreckt sich die Bouriane zwischen den Tälern des Lot im Süden und der Dordogne im Norden

Italiano :

I vigneti di Cahors un paesaggio aperto e ondulato, punteggiato dalla sagoma di alcuni alberi di noce, da modeste capanne di vigna e da capannoni per l’essiccazione del tabacco sono terroir da scoprire e da assaporare davanti a un bicchiere di vino in una delle numerose aziende vinicole.

Terra di transizione tra Quercy e Périgord, Bouriane si estende tra le valli del Lot a sud e della Dordogna a nord

Español :

Los viñedos de Cahors… un paisaje ondulado y abierto, salpicado por la silueta de algunos nogales, modestas cabañas de viñadores y secaderos de tabaco… terruños para descubrir y disfrutar con una copa de vino en una de las numerosas bodegas.

Tierra de transición entre Quercy y Périgord, Bouriane se extiende entre los valles del Lot, al sur, y de la Dordoña, al norte

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-17 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot