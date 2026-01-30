Bourse aux 2 roues à Duravel

Place du Foirail Duravel Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Venez chiner les éléments dont vous avez besoin pour réparer ou personnaliser votre/vos deux roues préféré(s)

Vous y trouverez des pièces pour vélos, cyclomoteurs et motos.

Buvette et restauration sur place.

Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie +33 6 12 38 81 70

English :

Come and find the items you need to repair or personalize your favorite two-wheeler(s)

L’événement Bourse aux 2 roues à Duravel Duravel a été mis à jour le 2026-01-30 par OT CVL Vignoble