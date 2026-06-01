2 000 ans d’histoire, boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel, Duravel

2 000 ans d’histoire 26 – 28 juin boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel Lot

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Le musée Jean Marrane à Duravel est ouvert pour les journées du Patrimoine du Pays et tous les jours en juillet et août. Il présente une collection permanente, « Fragments d’histoire », couvrant deux mille ans d’un riche patrimoine.

Il se trouve sur le boulevard Gustave Joubert (D811), en face de l’église Saint-Hilarion qui abrite l’une des plus anciennes cryptes de cette partie du Quercy.

boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel 345 boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel Duravel 46700 Lot Occitanie

Ouvert en juillet 2017, ce petit musée abrite des vestiges de Duravel et de sa région. Une collection unique de 2 000 ans d’histoire. musée Duravel

Association CHVP, Duravel.