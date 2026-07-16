Balade : « Les remparts et le siège », Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier,, Duravel

samedi 19 septembre 2026 · Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier, · Duravel

Informations pratiques

Balade : « Les remparts et le siège » 19 et 20 septembre Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier, Lot

Gratuit. La visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite et aux enfants en bas âge, car elle comporte un sentier difficile au pied des remparts. Les chaussures de marche sont fortement recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Le point de départ de la visite se situe au lavoir, derrière la mairie.

Le parcours emprunte ensuite le sentier des remparts, à la découverte des vestiges des structures militaires qui résistèrent autrefois au siège de l’armée de la Couronne anglaise.

Longue d’environ 800 mètres, l’enceinte permet également de découvrir de nombreux autres témoignages de l’histoire du village, qui s’étend sur près de 2 000 ans.

Croisement du chemin de la Combe et la route de Montcabrier, Chemin de la Combe, 46700 Duravel Duravel 46700 Lot Occitanie 06 87 82 33 18 Venez écouter ce que les pierres de Duravel racontent de l’histoire de ce village. Cette visite guidée se concentrera principalement sur les remparts et la façon dont ils ont résisté à un siège de l’armée de la couronne anglaise, mais vous rencontrerez d’autres éléments historiques qui couvrent les 2 000 ans d’existence du village. Autocars Lio numéros 890 (de Libos à Cahors). Deux parkings à proximité de la mairie.

Cette visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite et aux enfants en bas âge, car elle comporte un sentier difficile au pied des remparts. Les chaussures de marche sont fortement recommandées.

Le point de départ est le lavoir derrière la mairie.

© Sally Gaucheron