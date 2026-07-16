[Visite commentée] Le cabestan : un édifice rare sur le Lot, Sally Gaucheron, Duravel

Informations pratiques

[Visite commentée] Le cabestan : un édifice rare sur le Lot 19 et 20 septembre Sally Gaucheron Lot

Gratuit. Sans réservation. ll est recommandé de porter de bonnes chaussures de marche. Cette visite ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le cabestan, un édifice rare dans le Lot

Le cabestan se situe sur une propriété privée. Le rendez-vous est fixé sur le grand parking de la salle Jean-Jardel, route de Vire à Duravel, face à l’école.

Vous suivrez ensuite votre guide en voiture sur environ 3 km, avant de poursuivre à pied sur près de 500 mètres autour d’une parcelle de vigne.

Le port de bonnes chaussures de marche est recommandé. Cette visite n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Sally Gaucheron Route de Vire, 46700 Duravel Duravel 46700 Lot Occitanie 0687823318 L’édifice à Duravel est unique sur le cours du Lot. Il s’agit d’une structure en pierre sèche qui abritait le mécanisme, le cabestan ou le treuil à axe vertical, aujourd’hui disparu. Le cabestan servait à remonter les bateaux en provenance de Bordeaux.

La construction de ce cabestan date des années 1730. Cet édifice a une forme carré de l’extérieur, de 7m x 7m environ. Il est recouvert par un toit à quatre pans en pierre. De l’intérieur, cette toiture se présente sous la forme d’un savant assemblage de grosses pierres et non d’une superposition de pierres plates comme dans une gariotte. On y pénètre par une belle porte en arc en berceau.

Elle se trouve plus exactement en amont et sur la rive opposée de l’écluse de Lacroze sur le Lot, au pied de l’ancien pont du chemin de fer. La structure, enfouie sous la végétation pendant plusieurs décennies, fait désormais l’objet d’un projet de restauration. Le cabestan se trouve sur une propriété privée. Le rendez-vous est fixé au grand parking de la salle Jean Jardel sur la route de Vire à Duravel. L’entrée du parking est en face de l’école. Vous suivrez votre guide sur 3 km en voiture, puis effectuerez une marche d’environ 500 mètres autour d’une parcelle de vigne. Il est recommandé de porter de bonnes chaussures de marche. Cette visite ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Duravel est sur la ligne d’autocar Lio de Monsempron à Cahors (n° 890).

Le cabestan, un édifice rare dans le Lot

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