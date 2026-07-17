Exposition : 2 000 ans d’histoire, Musée Jean Marrane, Duravel

Informations pratiques

Exposition : 2 000 ans d’histoire 19 et 20 septembre Musée Jean Marrane Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le musée Jean Marrane à Duravel est ouvert pour les journées du Patrimoine du Pays et tous les jours en juillet et août. Il présente une collection permanente, « Fragments d’histoire », couvrant deux mille ans d’un riche patrimoine.

Il se trouve sur le boulevard Gustave Joubert (D811), en face de l’église Saint-Hilarion qui abrite l’une des plus anciennes cryptes de cette partie du Quercy.

Musée Jean Marrane 345 boulevard Gustave Joubert, 46700 Duravel Duravel 46700 Lot Occitanie 06 87 82 33 18 http://www.duravel-histoire.fr Ouvert en juillet 2017, ce petit musée ou ‘vitrine communale’ abrite des vestiges de Duravel et de sa région. Une collection unique de 2 000 ans d’histoire.

Visite libre. Le musée se trouve sur la D-811, en face de l’église (le local de l’ancien bureau de poste). Parkings près de la mairie. Un emplacement pour ceux qui ont une mobilité réduite se trouve à côté du musée sur la D-811.

Duravel est sur la ligne d’autocar Lio de Monsempron à Cahors (n° 890).

Ouvert en juillet 2017, ce petit musée abrite des vestiges de Duravel et de sa région. Une collection unique de 2 000 ans d’histoire.

©Association CHVP, Duravel.